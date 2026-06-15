Ardahan\'da Karga Yuvası Kurtarıldı

ARDAHAN'da belediye ekipleri, üzerinde karga yuvası bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak sarkan ağaç dalını uzun uğraşlar sonucu kontrollü şekilde keserek, yuvayı zarar vermeden başka bir dala taşıdı.

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan rüzgarın ardından Milli Egemenlik Parkı'nda kırılarak tehlike oluşturan bir ağaç dalında karga yuvası bulunduğunu fark etti. Ekipler, hem olası bir tehlikeyi ortadan kaldırmak hem de yuvanın zarar görmesini önlemek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmanın ardından dal kontrollü şekilde kesildi. Üzerindeki karga yuvası ise zarar görmeden aynı ağacın güvenli bir dalına nakledildi.

'CANLILARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ'

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol Özer, doğadaki tüm canlıların yaşam alanlarının korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Şehrimizde sadece yeşil alanların bakımını değil, bu alanlarda yaşayan canlıların korunmasını da önemsiyoruz. Rüzgar nedeniyle zarar gören karga yuvasını ekip arkadaşlarımızla birlikte yeniden güvenli bir şekilde yerine yerleştirdik. Doğaya ve canlılara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.