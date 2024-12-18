Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.
Kent merkezinde, Sulakyurt köyünde taşımalı eğitim ile Sarıyamaç köyüne 3 öğrenci taşıyan servis, Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Aracın kara saplanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler, iş makinesine alınarak Sarıyamaç köyüne ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı - Son Dakika
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