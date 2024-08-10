Ardahan'da Mayıs Sinekleri Ölüm Uçuşuna Başladı - Son Dakika
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Ardahan'da Mayıs Sinekleri Ölüm Uçuşuna Başladı

Ardahan\'da Mayıs Sinekleri Ölüm Uçuşuna Başladı

Ardahan'da kelebeği andıran sineklerin 'ölüm uçuşu' geçen yıla oranla bir hafta önce başladı. Sinekler, Ardahan Kalesi ve tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

10.08.2024 22:11
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Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" geçen yıla oranla bir hafta önce başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Geçen yıla oranla bir hafta önceden görünmeye başlanan ve Ardahan Kalesi bölgesinde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürdürmesi bekleniyor.

Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

Ardahan Kalesi bölgesindeki yürüyüş yolunu kullananlar mayıs sineklerinin uçuşlarını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan'da Mayıs Sinekleri Ölüm Uçuşuna Başladı - Son Dakika

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