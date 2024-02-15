Ardahan'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ardahan'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Ardahan\'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'da yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemi devam ediyor.

15.02.2024 11:29
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Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde yapılan operasyonlarda T.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ardahan'da PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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