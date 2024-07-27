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Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan yeni güne sağanak yağmurla başladı.

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sağanak yağışın ardından kısa süreli etkili olan dolu, yollarda su birikintisi oluşturdu.

Ardahan Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Rekor sıcaklıklar yurdun büyük bir kısmında hayatı olumsuz etkilerken Ardahan'da sağanak yağışlar etkili oluyor. Mehmet Avşar, batıda insanlar sıcaklardan kavrulurken biz halen daha üşüyoruz dedi. Avşar, "Batıda insanlar kavruluyor, ama biz daha sıcak yüzü görmedik. Zaten diyoruz ya güneşin üşüdüğü yer Ardahan. Ama yine de batıdaki havaya göre bizim için çok iyi, çünkü biz burada rahatız. Şu anda kristal şeklinde dolu yağıyor" dedi.