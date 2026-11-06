Ardahan'da Sahara Geçidi'nde tipi ulaşımı aksattı, mahsur kalan 14 TIR kurtarıldı - Son Dakika
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Ardahan'da Sahara Geçidi'nde tipi ulaşımı aksattı, mahsur kalan 14 TIR kurtarıldı

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Ardahan\'da Sahara Geçidi\'nde tipi ulaşımı aksattı, mahsur kalan 14 TIR kurtarıldı
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Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Buzlanma ve düşen görüş mesafesi yüzünden ilerleyemeyen 14 TIR, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yoluna devam etti.

ARDAHAN-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece yolda kalan 14 TIR, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Sahara Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yolda kalan 14 TIR, yoğun çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Kaynak: DHA
OtomobilArdahanGüncelSon Dakika

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