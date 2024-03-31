Ardahan\'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı

Güncel

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.45 itibarıyla Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. Ordu'da yüzde 48,16 ile CHP Adayı Faruk Demir, birinci sırada bulunuyor.

Ardahan Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 48,16, AK Parti yüzde 47,36, DEVA Parti yüzde 1,68, YRP yüzde 1,08, İYİ Parti yüzde 0,48

Ardahan'da oy sayma işlemleri devam ediyor.