Ardahan'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

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Ardahan'da tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen U.C. ile M.Y.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Y. tabancayla U.C'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan U.C. çağrılan ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan M.Y.Y'nin yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.