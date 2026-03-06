Ardahan'da bir tilki tır parkında yiyecek ararken görüntülendi.
Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu kentte yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait tır parkına akşam saatlerinde gelen tilki, çöp konteyneri çevresinde bir süre yiyecek aradı.
Tilki daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Tilki Tır Parkında Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?