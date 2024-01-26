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Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ardahan'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan kent merkezinde etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, vatandaşlar kartopu oynayıp fotoğraf ve video çekerek karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, sezonun en yoğun kar yağışıyla karşılaştıklarını belirterek araçlarının kara gömüldüğünü ifade etti.

Ardahan\'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
26.01.2024 - 23:51,
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Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kartopu oynayıp cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan Emrah Morkoç, AA muhabirine, sezonun en yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek "Aracım adeta kara gömüldü. Bu sezon ilk kez bu kadar karla karşılaştım." dedi.

Kaynak: AA
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