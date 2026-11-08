Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda Bülbülan mevkisi tipi nedeniyle araçlara kapandı - Son Dakika
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Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda Bülbülan mevkisi tipi nedeniyle araçlara kapandı

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Ardahan\'ı Karadeniz\'e bağlayan yolda Bülbülan mevkisi tipi nedeniyle araçlara kapandı
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Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Ardahan-Şavşat yolunun Sahara mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken Değirmenli köyü mevkisine uyarı levhası konuldu.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi ulaşıma kapandı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarla birlikte tipiye dönüşerek buzlanmaya neden oldu.

Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yolun Değirmenli köyü mevkisine "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

Kaynak: AA
KaradenizArdahanGüncelYaşamSon Dakika

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