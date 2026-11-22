Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar ve tipi tır geçişini durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Sahara mevkisinde etkili olan olumsuz hava koşulları, güzergahta tır geçişine izin verilmemesine yol açtı.
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu güzergahta tırların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA
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