Ardahan-Şavşat Yolu Ulaşıma Açıldı

Çığ nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.
Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kara yolunda küçük araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.
