Ardahan Sibirya Soğuklarına Teslim

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Ardahan'da Sibirya soğukları etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarına teslim oldu.

Kentte son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı.

Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.