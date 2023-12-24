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Ardahan ve Kars'ta Kapalı Bulunan Yollar Açıldı - Son Dakika
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Ardahan ve Kars'ta Kapalı Bulunan Yollar Açıldı

Ardahan ve Kars'ta karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından kapanan bazı kara yolları yeniden ulaşıma açıldı. Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaparak yolları trafiğe açtı. Kars-Digor kara yolunda ise olumsuz hava koşulları ve zincirleme trafik kazası sonucu ulaşım kapanmıştı, ancak Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Ardahan ve Kars\'ta Kapalı Bulunan Yollar Açıldı
24.12.2023 - 22:19,
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Ardahan ve Kars'ta kapalı bulunan bazı kara yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gün içinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan ve kenti Türkgözü Gümrük Kapısı'na bağlayan Türkgözü-Posof- Damal ve Ardahan- Çıldır kara yolllarında ekipler karla mücadele çalışması yaptı.

Karla mücadelenin ardından her iki yol araç trafiğine yeniden açıldı.

Karayolları ekipleri, il genelinde kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kars

Olumsuz hava koşulları ve zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars- Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yolda yeniden trafik akışı sağlandı.

Kaynak: AA
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