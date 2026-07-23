Ardahan'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

ARDAHAN'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,