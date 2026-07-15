Ardanuç\'ta Bozayı ve Yavruları Dronla Görüntülendi

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınına inen bozayı ile 2 yavrusu dronla görüntülendi.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü yakınlarında yiyecek arayan bozayı ve 2 yavrusu, köylülerden Ömer Faruk Erer tarafından fark edildi. Erer, o anları dronla görüntüledi. Görüntüde, anne ayının çevreyi kontrol ederek yavrularıyla birlikte bölgede gezindiği, 2 yavrunun birbiriyle oynadığı görüldü. Bir süre köy çevresinde dolaşan bozayı ve yavruları ormana yönelerek, gözden kayboldu.