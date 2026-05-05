Ardanuç'ta Çığ Altında Kalan Çoban Aranıyor
Ardanuç'ta Çığ Altında Kalan Çoban Aranıyor

05.05.2026 20:55
Çığ altında kalan Bülent Gezer'in arama çalışmaları zor hava koşullarında devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanı arama çalışmaları sürüyor.

Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan Bülent Gezer'i bulabilmek için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak 2026'da ara verilen ve dün itibarıyla yeniden başlatılan çalışmalara devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde AFAD, Jandarma, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ve gönüllülerden oluşan 84 kişilik ekip, sondaj çubukları ve küreklerle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışma yürüttü.

Ekipler, dere yatağında da karı küreyerek kayıp kişiye ulaşmak için mücadele ediyor.

Çalışmalara, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve İl AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu da katıldı.

Öte yandan çığ hareketlerinin gözlemlenebilmesi için bölgeye yaklaşık bir ay önce güneş enerjisi ile çalışan kamera ve alarm sistemi kurulduğu öğrenildi.

Olay

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti.

Kaynak: AA

