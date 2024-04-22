Arhavi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Arhavi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Arhavi\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Arhavi ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Nazif Günal İlkokulu öğrencileri renkli balonlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda öğrenciler balonları havaya bıraktı. Tulum eşliğinde horon oynanan etkinliğe, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler de katıldı.

22.04.2024 15:43
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Arhavi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Mehmet Nazif Günal İlkokulu öğrencileri, renkli balonlarla ilçede yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonunda öğrenciler ellerindeki balonları havaya bıraktı.

Tulum eşliğinde horon da oynanan etkinliğe, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, siyasi parti temsilcileri, kamu görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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