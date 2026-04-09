Arhavi'de motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eren Karamahmutoğlu'nun (25), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün ilçedeki Kapisre Köprüsü girişinde meydana geldi. 08 AT 022 plakalı otomobille, Eren Karamahmutoğlu yönetimindeki 08 ABV 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Karamahmutoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Eren Karamahmutoğlu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karamahmutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eren Karamahmutoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; çarpışma sonrası Karamahmutoğlu'nun metrelerce yükseğe fırlayarak yol kenarında park halindeki minibüsün yanına düştüğü yer aldı.

HABER: Erhan SARI KAMERA: ARHAVİ (Artvin),