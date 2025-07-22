Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu Arhavi ilçesi Kale Mahallesi Balıkçı barınakları mevkisinde G.T (30) ile M.G'nin (27) üstlerinde ve eşyalarının bulunduğu barınakta arama yapıldı.
Aramada 137 gram skunk, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Arhavi'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?