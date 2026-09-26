Arı sokan 61 yaşındaki Ünal Türk, Çorum Alaca\'da bugün hastanede hayatını kaybetti

Arı sokan 61 yaşındaki Ünal Türk, Çorum Alaca'da bugün hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesi Perçem köyünde dün sokakta yürürken boynundan arı sokulan 61 yaşındaki Ünal Türk, Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine karşın Türk, bugün yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde arının soktuğu Ünal Türk (61), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, dün Alaca ilçesi Perçem köyünde meydana geldi. Ünal Türk, dün sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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