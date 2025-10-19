Arı Sokması 9 Yaşındaki Kız Çocuğunu Hayatından Etti - Son Dakika
Arı Sokması 9 Yaşındaki Kız Çocuğunu Hayatından Etti

19.10.2025 12:43
Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Nisa Nur Gökçe, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arının sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kırsal Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan Nisa Nur Gökçe (9), arı sokmasının ardından fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

12:33
AK Parti’den Diyarbakır’daki “Öcalan’a Özgürlük“ yürüyüşüne ilk tepki
12:10
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu
11:29
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz
11:24
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
11:16
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim’de “asgari ücret“ gündemiyle toplanacak
10:12
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
