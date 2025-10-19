Arı Sokması 9 Yaşındaki Kız Çocuğunu Hayatından Etti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arının sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kırsal Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan Nisa Nur Gökçe (9), arı sokmasının ardından fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.