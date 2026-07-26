Arı Sokması Sonucu Ölüm
Tekirdağ'da 29 yaşındaki Melih Ertekin, arı sokması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Saray ilçesinde hayvan besiciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, Güngörmez Mahallesi'nde arı sokması sonucu fenalaştı. Ertekin, yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ertekin, burada hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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