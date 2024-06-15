Arife Gününde Şehit Yakınlarının Duygusal Ziyareti...

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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul'da şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'nde kabirleri ziyaret etti.

Erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerinin bakımlarını yaptı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti, mezarları temizleyip su verdi. Şehit aileleri, mezarlık ziyaretinde duygulu anlar yaşadı.

Vali Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindeki heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi, mezar başında dua etti, karanfiller bıraktı.

Vali Gül, "Şehitlerimizin şehit düşene kadar bir ailesi vardı. Şehit düştükten sonra ise 85 milyonun annesi, babası, kardeşi olarak bu milletin bağrına basılırlar. Bizler de bu milletin ferdi olarak mesai arkadaşlarımız ile birlikte şehitlikleri ziyaret ederek, onların kabrine karanfil bıraktık. Burada dualar ettik. Mekanları cennet zaten bunu biliyoruz. Makamları ali olsun rabbim cennettinde buluştursun. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz olmak üzere muhterem gazilerimiz ve bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.