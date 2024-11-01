Arifiye\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çınardibi Mahallesi'nde Y.K. (44) ile akrabaları H.K. (32) ile İ.K. (39) arasında tavukların büyükbaş hayvanların yemini dağıtması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. av tüfeğiyle H.K'ye ateş ederek elinden yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan İ.K. de ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.K. ve İ.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Y.K. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.