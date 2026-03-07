Arıkan: Bölgesel Savaş Çıkmamalı - Son Dakika
Arıkan: Bölgesel Savaş Çıkmamalı

07.03.2026 11:25
Saadet Partisi Başkanı Arıkan, Türkiye ile İran'ı karşılıklı çatışmaya sürüklememek için çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu bölgedeki hiçbir ülke, hiçbir lider, hiçbir provokasyon bu süreci bölgesel bir savaşa götürmemelidir. Biz siyaset olarak sivil toplum kuruluşlarımızla, iktidarımızla, muhalefetimizle bölgesel bir savaşın çıkmaması için olağanüstü bir gayret göstermek istiyoruz. Şu net. Türkiye ile İran'ı bu karmaşa içinde karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Çankırı İl Teşkilatı tarafından "Adalet Sofraları" temasıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye ile İran'ın karşı karşıya getirilmek istendiğini savundu, iktidarın bazı açıklamalar karşısında sessiz kaldığını öne süren Arıkan, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin ABD ve İsrail'i sert sözlerle eleştirerek bölgedeki gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

"O coğrafyadaki acıları dayanılmaz hale getirerek 'Büyük İsrail'i' kurmak istiyorlar" diyen Arıkan'ın, şöyle devam etti:"

"İran, Amerika ve İsrail tarafından bombalandığı esnada ilk vurulan hedef ne bir askeri tesis oldu, ne bir komuta merkezi oldu, ne bir füze rampası oldu, ne bir nükleer tesis oldu. Nereyi bombaladılar? Kız çocuklarının okuduğu bir okulu bombalamaktan bile imtina etmedi. Ramazan gününde, mübarek bir günde bir kız ilkokulunda 168 kızımızı Amerika'nın hedef aldığına şahitlik ettik. Halbuki gerekçe neydi? İran'da kadınlara özgürlük verilmiyordu. Kadınların yaşama alanları kısıtlanıyordu. Oraya özgürlük getireceklerdi. Ama özgürlük getireceği iddiasında bulunanlar, ilk önce kızların okuduğu bir ilkokulu bombalamakta bir beis görmediler. Bu asla bir tesadüf değil. Bu bilinçli bir tercih."

"Bu coğrafyada o kadar çok hesap yapan oldu ki hepsi tarihin çöplüğünde yerlerini aldılar."

"Bu hadiseler olurken ısrarla birileri de bizi Amerika ile İran arasındaki savaşın içerisine çekmek istiyorlar. ve bizimle alakalı akla hayale gelmeyecek hadsiz ifadelerde bulunan Amerikalı yetkililerin konuşmalarına şahit oluyoruz" diyen Arıkan, iktidarı bu yetkililere gereken cevabı vermemekle eleştirdi. Arıkan, "En son dün Trump'ın yakın dostu Lindsey Graham diyor ki 'Bu bir dini savaştır ve bu savaş neticesinde Orta Doğu'nun gidişatını bin yıl boyunca biz belirleyeceğiz' diyor. Bin yıl boyunca bu coğrafyaya kendilerinin hükmedeceğini ilan ediyorlar. ve bizimkiler maalesef bu açıklamalar karşısında yine sessizler. Yine buradan söylüyorum. Değil 2036, 3036 olsa bile sizler bu hayalinizi asla gerçekleştiremeyeceksiniz. Bizim müktesebatımız asla buna müsaade etmeyecek. Bu coğrafyada o kadar çok hesap yapan oldu ki bu coğrafyaya o kadar çok hükmetmek isteyen oldu ki bunların hepsi tarihin çöplüğünde yerlerini aldılar. Bugün de görüyoruz ki o çöplükte yer almak isteyen Amerikalıların bu iş için can attıklarını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı."

"Bu bölgedeki hiçbir ülke, hiçbir lider, hiçbir provokasyon bu süreci bölgesel bir savaşa götürmemelidir"

Arıkan, şunları kaydetti:

İki gün önce Türkiye'ye bir mühimmat düştü. Korktuğumuz gibi olmadığını elhamdülillah öğrendik. Dün de Azerbaycan'da istemediğimiz hadiselerin yaşandığına şahitlik ettik. Bir kez daha dile getiriyorum. Bu bölgedeki hiçbir ülke, hiçbir lider, hiçbir provokasyon bu süreci bölgesel bir savaşa götürmemelidir. Biz siyaset olarak sivil toplum kuruluşlarımızla, iktidarımızla, muhalefetimizle bölgesel bir savaşın çıkmaması için olağanüstü bir gayret göstermek istiyoruz. Şu net. Türkiye ile İran'ı bu karmaşa içinde karşı karşıya getirmek isteyen çok ciddi bir kitle var. O kitleye karşı ortaya koyacağımız duruşla bu tuzağa ülkemizi düşürmemeliyiz. Biz şunu biliyoruz. Böyle bir tehlike gelecek olursa Türkiye'nin bu tehlikenin altından kalkabilecek kudreti fazlasıyla vardır, hamdolsun. Nice zorluklar gördük, bunları aştık, yine aşarız. Ancak bu savaş lobisinin bizi böyle bir mecraya çekmesine de müsaade etmememiz gerekiyor. Bazı isimlerin ortaya çıktığını görüyoruz. 'Efendim İran şunu yaptı da, bunu yaptı da; İran'la gerekirse savaşırız' cümlesini kuran kişiler olduğunu görüyoruz. Ben onlara buradan diyorum ki; çağrıda bulunarak diyorum ki, Erbakan Hocamızın deyimiyle, sözleriyle onlara sesleniyorum. Kim İran'la bizi savaşa sokma vebaline girerse, değil dedeleriniz, yedi sülaleniz alnını secdeden kaldırmasa bu vebalin altından kalkamazsınız."

Kaynak: ANKA

