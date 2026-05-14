Arıkan'dan Bartholomeos'a Tepki

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Arıkan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan'dan mı öğreniyor?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını Yunanistan'da ilan etmesine tepki gösterdi. Söz konusu açıklamayı Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bir müdahale olarak değerlendiren Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını Yunanistan'da ilan etmesi Türkiye'nin egemenlik haklarına açık bir tecavüzdür. İktidara soruyoruz; Bu skandal açıklamadan haberiniz var mı? Varsa neden millet bilgilendirmediniz? Neyi, kimden ve neden saklıyorsunuz? Yoksa; Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi egemenlik alanıyla ilgili bir konuyu Yunanistan'dan mı öğreniyor? Batı Trakya'da Türk kimliği baskı altındayken, Türk okulları kapanırken ve soydaşlarımızın hakları görmezden gelinirken verilen bu tek taraflı taviz kabul edilemez. Üstelik Patrik, Yunan Meclisi'nde 'Yeni Roma ve Konstantinopolis Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik' olarak tanıtıldı."

Buradan bir kez daha söylüyorum: Yeni Roma diye bir yer yoktur! Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Patrikhane de bizim Fatih Kaymakamlığımıza bağlıdır. Bizim için Milli egemenlik ve devlet ciddiyeti vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; başka ülkelerde yapılan açıklamalarla yön verilen değil, kendi kararlarını kendi milletiyle ve kendi kudretiyle alan güçlü bir devlet olmak zorundadır. Türk milleti iktidardan artık hamasi sloganlar değil; kadim tarihine uygun şahsiyetli bir duruş ve devlet vakarına yakışır bir irade beklemektedir!"