Güncel

Arıların oğul vermesini böyle görüntüledi

Arılar oğul verdi, babasının yeni koloni oluşturma sürecini film gibi çekti

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan arıcı Remzi Subaş, arılarının oğul vermesiyle kovanını terk eden binlerce arıyı toplayıp yeni bir koloni oluşturdu. Bu etkileyici anlar, Remzi Subaş'ın oğlu Okan Subaş tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Subaş ailesinin uzun yıllardır bakıcılığını yaptığı arılar, doğal süreçleri gereği kovanı terk ederek yeni bir koloni oluşturmak üzere yola çıktı. Deneyimli arıcı Remzi Subaş, hızla harekete geçerek arıları toplamak ve yeni bir kovan oluşturmak için gerekli hazırlıkları yaptı. Oğul verme sürecini büyük bir titizlikle yöneten Remzi Şubaş, arıların güvenli bir şekilde yeni kolonilerine yerleşmelerini sağladı. Bu sürecin her anını kaydeden oğlu Okan Subaş, babasının arıcılıktaki ustalığını ve arıların doğa döngüsünü belgeledi.

Arıcılık mesleğinin inceliklerini gözler önüne seren videosunu sosyal medyada paylaşınca bu görüntüler büyük ilgi gördü. Subaş ailesi, doğayla uyumlu bir yaşam sürmenin önemini vurgulayarak, arıcılığın sürdürülebilir tarım için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Mezunu olan Okan Yılmaz çekim sürecini anlatarak "Ailem arıcılık yapıyor. İstanbul'dan okul bitip memlekete dönüş yapınca arıcılık yapmaya başladım. Kafkas arılarından kestane balı, çıçek balı üretiyoruz. Babamla arılıkta sohbet ederken böyle bir olay yaşandı. Bende bu olayın çekimini yaptım. Çok güzel kareler kadrajlar çıktı. Video çok beğenildi. Çok güzel tepkiler aldı. Bu çekim den babamın haberi olmadığından çok doğal bir çekim oldu" dedi.