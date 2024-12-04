Arjantin’de Göçmenlik Reformu - Son Dakika
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Arjantin’de Göçmenlik Reformu

Arjantin, yabancılara ücretsiz sağlık hizmeti ve üniversite ücretlerini sonlandıran reformları açıkladı.

04.12.2024 10:54
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BUENOS AİRES, 4 Aralık (Xinhua) -- Arjantin hükümeti, yabancıların devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti almasına son verilmesini ve yabancı öğrencilerden ücret alınmasını da içeren göçmenlik yasalarına ilişkin reform önerisini salı günü açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında reformların "Arjantin vatandaşlarını koruyan kurallı bir ülkeye doğru ilerlemeyi" amaçladığını söyledi.

Söz konusu düzenlemeyle üniversitelerin yabancı öğrencilerden ücret almasının önü açılarak üniversiteler için finansman kaynağı oluşturulacak.

Adorni, "An itibarıyla her üç tıp öğrencisinden biri yabancı" dedi.

Reformların ardından yabancılar için ücretsiz sağlık hizmeti de sona erecek. Ulusal, eyalet düzeyindeki veya belediyeye ait sağlık kurumları, yabancıların sağlık hizmetlerine erişim koşullarını kendileri belirleyecek. Sağlık hizmetleri için ücret talep edip etmeme konusu da bu kurumların kararına bırakılacak.

Adorni, "Arjantin'e yapılan çok yaygın sağlık turlarına ne yazık ki veda ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Arjantin, Hükümet, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin’de Göçmenlik Reformu - Son Dakika

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