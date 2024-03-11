Arjantin'de Rosario kentinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için kriz komitesi kuruldu

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BUENOS AİRES, 11 Mart (Xinhua) -- Arjantin'de cinayet oranının ülke ortalamasının beş kat üzerinde olduğu Rosario kentinde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarıyla mücadele etmek amacıyla bir kriz komitesi kuruldu.

Başkanlık ofisinden Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Rosario kentine müdahale etmek üzere Devlet Başkanı Javier Milei ve Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in federal güvenlik güçleriyle birlikte bir kriz komitesi oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada Arjantin hükümetinin, Rosario'da bir ölüm ve terör rejimi kuran uyuşturucu kaçakçılığı mafyasının ve tetikçilerin önünü kesmeye kararlı olduğu ve Rosario halkının sokakları ve özgürlüklerini geri alacağı vurgulandı.

Santa Fe Kamu Güvenliği Gözlemevi verilerine göre, ülkenin başkenti Buenos Aires'in yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde yer alan Rosario'da 2023 yılında 259 kasıtlı cinayet işlenirken, bu rakam her 100.000 kent sakininden 22 kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor. Ulusal cinayet ortalaması ise 4,2 olarak saptandı.