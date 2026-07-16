Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin Finale Yükseldi

16.07.2026 00:41
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Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline yükseldi.

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, 1-0 geriye düştüğü maçta İngiltere'yi son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İngiltere, 55'inci dakikada Anthony Gordon'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Arjantin, Lionel Messi önderliğinde hücumlarını sıklaştırdı. Güney Amerika ekibi, 85'inci dakikada Enzo Fernandez'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Maçın son dakikalarında sahneye bir kez daha Messi çıktı. 39 yaşındaki yıldız futbolcunun ortasında Lautaro Martinez topu ağlara göndererek Arjantin'i 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada iki asist yapan Messi, Arjantin'in finale yükselmesinde belirleyici isim oldu.

Bu sonuçla son şampiyon Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu.

Kaynak: ANKA

İngiltere, Arjantin, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika

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