Armutlu'da Pazar Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Armutlu'da Pazar Denetimleri Artırıldı

Armutlu\'da Pazar Denetimleri Artırıldı
12.04.2026 09:44
Zabıta ekipleri, Armutlu'da halk pazarında hijyen ve fiyat denetimlerini sıkılaştırdı.

? Yalova'nın Armutlu ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla halk pazarındaki denetimlerini artırdı.

Armutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında; fiyat etiketi, terazi doğruluğu ve hijyen standartlarına yönelik kapsamlı inceleme başlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahları tek tek gezerek ürünlerin üzerindeki fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarda, özellikle ölçü ve tartı aletlerinin hassas ayarları mercek altına alındı.

Gıda satışı yapılan alanlarda hijyen kurallarını denetleyen ekipler, ürünlerin muhafazası ve alan temizliği konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında; eksik etiket kullanan, hatalı tartı işlemi yapan ve hijyen kurallarını ihlal eden ilgililere, ilgili kanun maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Armutlu Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin pazar süresince görev başında olduğu vurgulanan açıklamada, kurallara riayet eden esnafa teşekkür edildi.

Pazar yerindeki sürekli denetim uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise uygulamanın hem sağlığı hem de bütçeyi koruduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Armutlu'da Pazar Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
