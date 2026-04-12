Armutlu\'da Pazar Denetimleri Artırıldı

? Yalova'nın Armutlu ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla halk pazarındaki denetimlerini artırdı.

Armutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan halk pazarında; fiyat etiketi, terazi doğruluğu ve hijyen standartlarına yönelik kapsamlı inceleme başlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında denetimlerini sürdüren ekipler, tezgahları tek tek gezerek ürünlerin üzerindeki fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarda, özellikle ölçü ve tartı aletlerinin hassas ayarları mercek altına alındı.

Gıda satışı yapılan alanlarda hijyen kurallarını denetleyen ekipler, ürünlerin muhafazası ve alan temizliği konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında; eksik etiket kullanan, hatalı tartı işlemi yapan ve hijyen kurallarını ihlal eden ilgililere, ilgili kanun maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Armutlu Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla süreceği bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin pazar süresince görev başında olduğu vurgulanan açıklamada, kurallara riayet eden esnafa teşekkür edildi.

Pazar yerindeki sürekli denetim uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise uygulamanın hem sağlığı hem de bütçeyi koruduğunu ifade etti.