Arnavutköy\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı

Arnavutköy'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma programı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünden 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, 15 Temmuz gecesine ait fotoğrafların yer aldığı "İrade Bizim Zafer Bizim" sergisinin açılışı yapıldı.

Anma programına eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Egemen Bağış, 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, o gece hedef alınanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu söyledi.

Milletin farklı kesimlerinin ortak iradeyle demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Bağış, 15 Temmuz'da gösterilen birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise 15 Temmuz'un millet iradesine yönelik darbe girişiminin engellendiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, vatandaşların o gece demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da 15 Temmuz'da milletin iradesine sahip çıktığını belirterek, o gecenin gelecek kuşaklara doğru şekilde anlatılmasının önemini vurguladı.

Etkinlikler kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nu tamamlayan sporcular da programda ağırlandı. Türkiye'nin farklı illeri ile Türk devletlerinden gelen 35 profesyonel bisikletçiye plaket ve hediyeler verildi.

Programın devamında Mustafa Yıldızdoğan konser verdi, Bekir Köse ise şiir ve tasavvuf musikisi dinletisi sundu.