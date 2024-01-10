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Arnavutköy'de Ahır Yangınında 8 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ahır Yangınında 8 Koyun Telef Oldu

Arnavutköy'de bulunan bir ahırda çıkan yangında 8 koyun telef oldu. Yangın, ahırda yakılan sobadan sıçrayan alevlerin kısa sürede yayılması sonucu meydana geldi. Hayvanların sahibi olan yaşlı kadın ise yangın sırasında sinir krizi geçirdi.

Arnavutköy\'de Ahır Yangınında 8 Koyun Telef Oldu
10.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:51
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Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de, küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırdaki sobadan yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ahırın tamamını sarmasıyla 8 koyun yanarak telef oldu. Hayvanların sahibi yaşlı kadın, sinir krizi geçirdi.

Yangın, bugün saat 13.30'da Haraççı Mahallesi Ahmer Sokak'ta bulunan gecekondu yapının bitişiğindeki ahırda çıktı. İddiaya göre; yaşlı çift, koyunlarının üşümemesi için ahırda soba yaktı. Sobadan sıçarayan alevlerden yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. Yaşlı çift, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine iftaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada, hayvanlarının ahırda olduğunu söyleyen yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Ahıra koşarak hayvanlarını kurtarmaya çalışan yaşlı kadını polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Sinir krizi geçiren yaşlı kadın ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı. Yangında, ahırdaki 8 koyun telef oldu. Yaşlı kadının sinir krizi geçirerek feryat ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
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