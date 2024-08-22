Arnavutköy'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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Arnavutköy'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Arnavutköy\'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Arnavutköy'de bir kişi alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişilere sokak ortasında kimseye aldırış etmeden silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.08.2024 11:39
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Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de bir kişi alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişilere sokak ortasında kimseye aldırış etmeden silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak, verecek meseli nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi cadde ortasında kimseye aldırış etmeden silahını çekerek tartıştığı kişilere ve araya girenlere ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan kimseye aldırış etmeden ateş ettiği, kıraathane içerisine doğru silahını doğrulttuğu ve içeridekilerin kaçtığı görülüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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