Arnavutköy\'de Alacak Verece Meselesi Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

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Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de bir kişi alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı kişilere sokak ortasında kimseye aldırış etmeden silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak, verecek meseli nedeniyle tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi cadde ortasında kimseye aldırış etmeden silahını çekerek tartıştığı kişilere ve araya girenlere ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan kimseye aldırış etmeden ateş ettiği, kıraathane içerisine doğru silahını doğrulttuğu ve içeridekilerin kaçtığı görülüyor. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.