Arnavutköy\'de Bisiklet Süren Çocuğa Saldırı

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Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de bir parkın içerisindeki bisiklet süren 14 yaşındaki bir çocuğa, ailesiyle parka gelen kişi rahatsız olduklarını söyleyerek saldırdı. Olay, 14 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Vadipark'ta gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet süren 14 yaşındaki çocuk aynı parkta ailesiyle bulunan kişinin saldırısına uğradı. Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak "bir daha buraya gelmeyeceksin" diye tepki gösterdi. O anlar kask kamerası tarafından böyle görüntülendi.