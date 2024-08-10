Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli gözaltına alındı.

10.08.2024 16:04
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Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.

Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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