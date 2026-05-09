Arnavutköy\'de Fabrika Yangını

Arnavutköy'deki bir fabrikada çıkan ve yakınındaki yapılara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikanın çevresindeki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Geniş alanda etkili olan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.