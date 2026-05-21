Arnavutköy'de inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda Mustafa T. (53) idaresindeki 34 GFY 022 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen O.T'nin kullandığı 34 CUZ 428 kupa plakalı inşaat demiri taşıyan tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Mustafa T, itfaiye ekipleri tarafından aracında sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü O.T. (49) polis merkezine götürülürken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Feci Kaza: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?