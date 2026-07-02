Arnavutköy\'de Gençler Arasında Kavga

ARNAVUTKÖY'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, bir şüphelinin ise elindeki demirle yerde yatan gence vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELİNDEKİ KESİCİ ALET DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde; yere yatırılan gence çok sayıda kişinin art arda tekme ve yumruklarla vurduğu, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin elindeki demirle yerde yatan kişiye vurduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.