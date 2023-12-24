Arnavutköy\'de iş kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de hazır beton ve parke taşı imalathanesindeki iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Hadımköy Ömerli Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde faaliyet gösteren imalathanede çalışan Ersin Korhan, bakım yapmak için çıktığı yerden beton tanklarının içine düştü.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine atölyeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu çıkarılan Korhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Korhan'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İş kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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