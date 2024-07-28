Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy'de bir iş yerinde çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanan şüphelilerden birinin tutuklandığını açıkladı. Olayda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve yaralanan şüpheliler hastaneye kaldırıldı. İncelemeler sonucunda, şüphelinin iş yerinde yaşanan bir husumet nedeniyle saldırı düzenlediği belirlendi.

28.07.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'ndeki iş yerinde silahlı çatışma çıktığı ihbarı üzerine ekipler olay yerine hızlıca hareket etti.

Polis, olaya karıştıkları tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D'yi yakaladı, 3 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Y.A. ve M.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları incelemede şüpheli M.Y.D'nin geçmiş tarihlerde Y.A'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiğini fakat aracında yaşadığı problemler nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu, olay tarihinde çalıntı araçla gelerek iş yerine saldırıda bulunduğunu belirledi.

Olaya ilişkin şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A'nın hastanedeki tedavileri sürerken şüpheli N.A, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Olaylar, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 İsrailli bakan Katz’dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor
23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
19:18 Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman’ın sözleri yürekleri burktu Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'ın sözleri yürekleri burktu
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 01:14:13. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de iş yerindeki silahlı çatışmayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement