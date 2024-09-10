Arnavutköy'de TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy'de TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Arnavutköy\'de TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de arızalanan bir TIR'ı tamir etmek için dorsenin altına giren bir kişi, el frenini çekmeyi unuttuğu TIR'ın hareket etmesiyle hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

10.09.2024 11:45
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Arnavutköy'de, arızalanan TIR'ı tamir etmek için dorsenin altına giren Metin Yavuz, el frenini çekmeyi unuttuğu TIR'ın hareket etmesiyle hayatını kaybetti. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Yavuz'un kullandığı 27 ALP 430 plakalı TIR, Tayakadın Caddesi'nde arızalandı. Yavuz, dorsenin altına girerek arızayı tespit etmek istedi. El freninin çekili olmadığı TIR'ın hareket etmesiyle Yavuz aracın altında kaldı. Çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştığı TIR'ı, şoför koltuğuna geçen bir vatandaş el frenini çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı TIR şoförünü hastaneye kaldırdı. Metrelerce sürüklenen Metin Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Metin Yavuz'un hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Metin Yavuz'un arızalanan TIR'ı bir süre kontrol ettiği, daha sonra dorsenin altına girdiği görülüyor. Bir anda hareket eden TIR'ı, çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da kaydediliyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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