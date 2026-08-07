Arnavutköy'de ağaçlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın çıkış nedeni araştırılıyor.
İstanbul Arnavutköy'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
23 Nisan Caddesi'nin sonundaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.
Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ağaçlık alanda soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
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