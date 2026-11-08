Arnavutköy Hadımköy\'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

Arnavutköy Hadımköy'de seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni araştırılıyor.
ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken yaralanan olmadı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Otomobilden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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