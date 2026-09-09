Arnavutluk Bakanı Hoxha: Tüm AB müzakere fasıllarını gelecek yıl kapatmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Arnavutluk Bakanı Hoxha: Tüm AB müzakere fasıllarını gelecek yıl kapatmayı hedefliyoruz

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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, AB katılım sürecinde 33 faslın tamamını açtıklarını ve gelecek yıl tüm fasılları kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Hoxha, Ukrayna'ya yardım çağrısında bulunurken Srebrenitsa soykırımı sorumlusu Mladic'in cenaze törenini de kınadı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde müzakere fasıllarının tamamını gelecek yıl kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Hoxha, İtalyan ANSA ajansının ev sahipliğinde Trieste kentinde yarın yapılacak 34. Balkan Haber Ajansları Birliği Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Genel Kurulu öncesinde birliğe üye haber ajanslarının yöneticilerinin katıldığı "Balkanlar Trieste'de Buluşuyor" konferansına katılarak konuşma yaptı.

Hoxha, "Bugün, 33 faslın tamamını açmış bulunuyoruz. Niyetimiz, planımız ve görevimiz; bu yıl mümkün olduğunca çok sayıda faslı kapatmak ve muhtemelen gelecek yıla kadar tüm fasılları tamamlamaktır. Bu, çok iddialı bir proje ve süreç çok bürokratik ancak ödevimizi yapıyoruz. Yapılması gereken şeylerin hala olduğunu ve aday ülkeler ile üye ülkeler arasında bir fark olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın AB'ye katılım olasılığına ilişkin soru üzerine, katılım yöntemi konusunda AB'ye açık olması çağrısında bulunan Hoxha, Ukrayna için metodoloji farklıysa, bunun kendileri için sorun olmadığını ancak kuralların değişmesi söz konusuysa bunu bilmek istediklerini söyledi.

Arnavut Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da saldırgan taraf olduğunu ve Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Bu arada, Hoxha, 27 Ağustos'ta tutuklu bulunduğu Hollanda'da ölen Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için Sırbistan'da 7 Eylül'de resmi cenaze töreni düzenlenmesine de tepki göstererek, "Mladic'in yüceltilmesini kınıyoruz. Bu, mağdurlara hakarettir, uzlaşmaya ve ilerlemeye yardımcı olmaz. Hiçbir onuru hak etmeyen birine gösterilen bu itibarın ve yapılanların kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Üstelik bu görüşü paylaşan tek taraf biz değiliz. Tüm Avrupa Birliği de aynı şekilde görüşünü dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk Bakanı Hoxha: Tüm AB müzakere fasıllarını gelecek yıl kapatmayı hedefliyoruz - Son Dakika

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