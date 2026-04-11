Arnavutluk'ta Osmanlı Dönemi Konferansı

11.04.2026 15:39
Tiran'da düzenlenen konferans, Osmanlı döneminde Arnavut alimlerini ve mirasını tanıttı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Mirasın izinde: Osmanlı dönemi Arnavut alimleri" konulu konferans düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Arnavutluk merkezli Minber Araştırma Merkezi tarafından Tiran'daki Namazgah Camisi'nin salonunda düzenlenen konferansa ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile araştırmacılar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak Arnavutluk'taki faaliyetlerine 1996 yılında başladıklarını, bu süre zarfında 800'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projelerin önemli bir bölümünü kültürel mirasın korunması ve kültürel hayatın desteklenmesine yönelik çalışmaların oluşturduğunu kaydeden Ata, "Bu kapsamda ortak tarihimizin önemli bir parçasını teşkil eden eserlerin ihyasına yönelik restorasyon faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda ilim, düşünce ve kültür hayatına katkı sunmuş şahsiyetlerin tanıtılmasına yönelik akademik çalışmalara da destek vermekteyiz." diye konuştu.

Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz de Osmanlı döneminin Balkanlar'da sadece siyasi ve idari bir yapı kurmakla kalmamış aynı zamanda ilim, irfan ve kültür alanında da izler bıraktığını kaydetti.

Gerlegiz, konferansın temel amacının bu zengin mirası yeniden hatırlamak, anlamak ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak olduğunu ifade ederek "Bu tür ilmi toplantılar Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ortak ve kültür bağlarının daha da güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

Minber Merkezi Direktörü Ferid Piku da konferansın amacının Arnavut halkının Osmanlı döneminde yetiştirdiği değerli bilgi hazinelerine ve ilim insanlarına ışık tutmak olduğunu belirterek bu hazinelerin "çoğu durumda gölgede kaldığını, tozlandığını ve ne yazık ki sıklıkla yanlış anlaşıldığını" söyledi.

Tiran müftüsü ve Namazgah Camisi imamı Bilal Teqja da Arnavut mirası ve alimleriyle ilgili bu tür bir konferansın Tiran'da düzenlenmesinden duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

Konferansa Arnavutluk, Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan araştırmacılar katıldı.

Kaynak: AA

