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Arnavutluk'ta tutuklu siyasetçiye destek gösterisi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta tutuklu siyasetçiye destek gösterisi

Arnavutluk'ta tutuklu olan Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'ye destek amacıyla gösteri düzenlendi. Himara Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki dava devam ederken, bir grup gösterici mahkemeden Beleri'nin belediye başkanı olarak yemin etmesine izin verilmesini talep etti. Göstericiler, Beleri'ye desteklerini ifade ederken, tutukluluğun sona ermesini de istedi.

Arnavutluk\'ta tutuklu siyasetçiye destek gösterisi
11.12.2023 - 21:27,
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Arnavutluk'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla tutuklu Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'ye destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Himara Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki dava, başkent Tiran'daki Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Asliye Mahkemesinde görülmeye devam etti.

Bu esnada dışarıda bir grup, mahkemeden Beleri'nin belediye başkanı olarak yemin etmesine izin vermesi talebiyle eylem yaptı.

Arnavutluk'taki Yunan Ulusal Azınlığının Demokratik Birliği-???????'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan onlarca vatandaş, Beleri'ye olan desteklerini ifade etti.

Göstericiler, Beleri'nin tutukluluk halinin sona ermesini de istedi.

Dava Yunanistan'ın Tiran Büyükelçiliği temsilcileri tarafından da takip edildi.

Ne olmuştu?

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs'ta Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Kaynak: AA
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Tiran, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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