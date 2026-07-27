Arnavutluk'tan ABD ile askeri kredi anlaşması

Arnavutluk Meclisi, askeri dış finansman kapsamında Arnavutluk ile ABD arasında imzalanan doğrudan kredi anlaşmasını bugün düzenlenen oturumda hızlandırılmış prosedürle onayladı.

"Arnavutluk Cumhuriyeti adına Maliye Bakanlığı ile ABD adına Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) arasında askeri dış finansman kapsamında doğrudan kredi anlaşmasının onaylanmasına ilişkin" yasa tasarısı, 140 sandalyeli Arnavutluk Meclisinde 74 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Oylamada, çekimser veya hayır oyu kullanılmadı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti milletvekilleri, oturumun "Anayasa'ya aykırı şekilde çağrıldığını" öne sürerek, oturumda yer almadı.

İktidardaki Sosyalist Partinin Meclis Grup Başkanı Taulant Balla, gün içinde yaptığı açıklamada, anlaşmanın Arnavutluk için tarihi nitelikte olduğunu belirterek, "ülkenin ulusal güvenliği açısından özel önem taşıdığını ve Arnavutluk'un ABD ile mükemmel ilişkilerini güçlü şekilde teyit ettiğini" söyledi.

Anlaşmanın metni, devlet sırrı kapsamında olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı. Yasa tasarısının görüşüldüğü esnada medya mensupları da genel kurul salonundan uzaklaştırıldı.

Öte yandan, medyada yer alan haberlere göre anlaşma, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun finansmanı için 302 milyon dolarlık kredi öngörüyor.

Anlaşmanın ayrıca NATO standartlarına uygun askeri teçhizat alımını amaçladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın da onayladığı yasa yürürlüğe girdi.